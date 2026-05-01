Садоводам составили майскую шпаргалку по работам на участке

Заместитель председателя Союза садоводов Тюменской области Нина Щербакова рассказала об основных работах в мае, которые нужно успеть провести в огороде.

Обработайте участок от иксодных клещей по периметру. В первой декаде мая подкормите многолетники кальциевой селитрой (1 ст. ложка на 10 л воды под корень), кроме садовой земляники, гортензий, голубики, рододендронов и плодовых деревьев. Когда перо лука и чеснока достигнет 10 см – подкормите карбамидом.

В первой половине мая удобрите плодовые и декоративные деревья комплексным удобрением с азотом, заделав гранулы в почву и пролив водой. После цветения обработайте все плодово-ягодные культуры (кроме земляники) от вредителей и болезней баковой смесью (например, Актара + Скор).

Перед высадкой обработайте рассаду Эпином, добавьте в лунку Глиокладин, притените белым укрывным материалом на 7–10 дней. Для профилактики в теплице подвесьте бутыльки с йодом (4 шт. на 3×6). При проблемах с фитофторой внесите в грунт Триходерму.

Перед посадкой обработайте клубни препаратами от колорадского жука и проволочника (Клубнещит, Престижитатор). В лунку добавьте луковую шелуху и биогумус. При посадке астры в каждую лунку положите Глиокладин и еженедельно проливайте Фитоспорином.

В последнюю неделю мая проведите внекорневую подкормку всех культур микроэлементами (Аквамикс, Флорист Бутон). Если растения плохо восстанавливаются после зимы, используйте Рибав-Экстра под корень и Стимул по листу с интервалом 10–14 дней, - сообщает Тюменская область сегодня.