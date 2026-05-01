В Ишиме подготовили майский гид по событиям музейного комплекса

В музейном комплексе им. П. П. Ершова подготовили насыщенную программу: гостей ждут встречи с историей родного края, погружение в сказочные миры и возможность проявить свои таланты на творческих мастер классах.

"Май - это и дань памяти, и погружение в сказку, и возможность создать что то своими руками. Особенно трепетно готовим программу ко Дню Победы – хотим, чтобы история ожила в спектаклях и общении. А "Ночь музеев" станет мостом между эпохами, где старинные залы раскроют свои секреты. Программа рассчитана на всю семью" – рассказала пиар менеджер музейного комплекса Юлия Шестакова.

Откроет последний месяц весны выставка "Сокровение" 2 мая, в этот день вход для посетителей бесплатный с 10 до 16 часов. После погружения в атмосферу красоты можно попробовать свои силы в мастер классе по росписи деревянной броши "Георгиевская лента".

3 мая музей Ершова приглашает в сказочный мир. В 14 часов стартует мастер класс по росписи "Конька горбунка". Это шанс прикоснуться к наследию великого земляка и создать собственный кусочек волшебства.

День Победы музейный комплекс отметит особой программой. 9 мая гостей ждут иллюстрированный спектакль "Солдатская сказка" в 14 часов, вход на него свободный. Также бесплатно можно посетить выставку "Ишим 1941–1945" – это путешествие по страницам военной истории края. Кроме того, музейщики организуют праздничную площадку в Фестивальном парке с 11 до 18 часов.

Кульминацией месяца станет "Ночь в музее" 16 мая. С 16 часов до 21 часа все здания комплекса превратятся в пространство открытий, где каждый найдет что то удивительное.

Юлия Шестакова особо подчеркнула: "Ночь в музее" – наше знаковое событие года, и в этот раз мы приготовили сразу несколько изюминок. Во первых, в Арт галерее откроется долгожданная выставка "Архитектура Ишима". Она представит наш город как настоящий заповедник архитектурных стилей. Через нее гости почувствуют красоту каждого здания, поймут, как менялся облик Ишима на протяжении веков, ощутят связь времен через линии фасадов и детали декора".

Еще одним ярким элементом программы в Арт-галерее станет иммерсивный спектакль, посвященный узорочью сибирских наличников. "Это уникальная коллаборация с местными модными дизайнерами. Они создали коллекцию одежды, вдохновленную орнаментами наличников. Получается интересный исторический поворот: раньше мастера брали узоры с вышивки одежды для украшения домов, а теперь дизайнеры черпают вдохновение в архитектуре", – отметила Юлия и добавила, что в зале с инсталляциями наличников пройдет три-четыре показа авторской одежды, которые станут настоящим погружением в культуру Приишимья через призму современного искусства.

Третья изюминка "Ночи в музее" ждет гостей в здании "Городской управы": приглашенный актер Омского театра представит моноспектакль "Геночка", рассказывающий о местном юродивом Геннадии Чернятьеве – блаженном Геннадии, как называли его местные. Эта постановка добавит программе глубины и связи с местной историей.

"Мы постарались сделать так, чтобы каждый уголок комплекса жил своей особой атмосферой, а гости могли выбирать маршрут по настроению", – подытожила пиар-менеджер.

29 мая в 13 часов покажут кукольный спектакль "Айболит и все, все, все…". Юных зрителей и их родителей ждет встреча с любимыми героями, полная доброты и улыбок, - сообщает Тюменская линия.