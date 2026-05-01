Жителям Тюменской области предложат прожить память о войне через пять чувств

С 6 по 9 мая в Тюмени, Ишиме и Тобольске на пяти городских площадках пройдет серия открытых мероприятий "И помни…". Проект предлагает жителям и гостям региона прожить память о подвиге участников Великой Отечественной войны через пять органов чувств: слух, вкус, обоняние, осязание и зрение. Каждая из пяти локаций соответствует одному чувству и дает уникальный интерактивный опыт — от спектакля-медиации до воссоздания звуков войны и мирной жизни. Необходима предварительная регистрация.

В основе каждого из пяти пространств — призыв, обращенный к одному из органов чувств: "Ощущай и помни…", "Смотри и помни…", "Чувствуй и помни…", "Слушай и помни…" и "Бери и помни…".

6 мая в 15:30 в Мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25-го Октября, 23А, стр.1) жителей ждет программа "Слушай и помни…". В Читальне пройдет вечер сказок тюменской писательницы Натальи Корсак. Она прочитает свою книгу о блокаде Ленинграда "СТО лет для ДОРО". Гостей также ждет интерактив с перышками и живая фоновая музыка. Встреча пройдет в теплой, камерной атмосфере читальни. Для посещения необходимо зарегистрироваться в группе ВКонтакте "Контора пароходства".

7 мая в 19:00 в тюменском мультицентре "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1) пройдет фотовыставка "Хлеб всему голова" о истории блокадного, солдатского и праздничного хлеба — "Ощущай и помни…". Также для гостей проведут лекцию о шоколаде в годы войны и мастер-класс "Горькая сладость": каждый сможет приготовить "Гвардейский шоколад" по старинному рецепту и присоединиться к чайной церемонии. Зарегистрироваться на событие можно в группе ВКонтакте "Мультицентр “Моя территория”".

8 мая в 16:00 в мультицентре "Моя территория" в Ишиме (ул. Ленина, 7) посетителей ждет иммерсивная выставка — "Чувствуй и помни…". С завязанными глазами и в наушниках участники услышат аудиорассказ о жизни солдата, который потерял зрение и начал чувствовать мир иначе. Сопровождающий голос поведет рассказ от первого лица, передавая ощущения героя. В пространстве последовательно будут сменяться запахи, соответствующие каждому этапу: проводы на вокзале, казарма, война, письма от жены, ранение в госпитале, победа и возвращение домой. Всего семь точек маршрута, семь ароматов — от запаха железа и машинного масла до родного тепла, сирени и хлеба. После выставки жители смогут принять участие в мастер-классе по созданию свечей "Мирное небо": каждый выберет понравившиеся отдушки и своими руками изготовит свечу с надписью "И ПОМНИ".



Регистрация открыта в группе ВКонтакте "Мультицентр "Моя территория" | Ишим".

В этот же день в 16:00 в "Моей территории" в Тобольске (ул. Красноармейская, 6/4) откроется иммерсивная выставка в формате квеста — "Смотри и помни…". Это история человека, прошедшего через войну: от детства до победного возвращения. Участники последуют по пяти точкам пространства, где увидят предметы, связанные с разными этапами его судьбы. Среди них — мягкая игрушка, символизирующая детство; семейная фотография в рамке, напоминающая о доме и близких; военная форма, связанная с призывом на фронт; бинты и баночка йода, говорящие о ранении и госпитале; военные ордена, олицетворяющие победу. Рядом с каждым предметом будет расположена карточка с мыслями героя, обращенными к посетителям. Герой будет как будто вести диалог с теми, кто пришел, делясь своей историей напрямую. Выставка будет работать до 10 мая включительно.



Посещение бесплатное, регистрация — в сообществе ВКонтакте "Мультицентр “Моя территория” | Тобольск".

9 мая в 15:00 и 17:00 в Центре "Космос" состоится показ спектакля-медиации "Бери и помни". Это разговор о людях, чья молодость прошла через войну, не реконструкция боевых действий и не хроника событий, а личная, тихая история. Зрители смогут прикоснуться к предметам-реквизиту, почувствовать тактильную связь с прошлым. Также каждый гость сможет написать благодарность своим предкам на бумажном самолетике. Они станут частью арт-объекта из летящих бумажных птиц памяти. Вход свободный, но требуется регистрация в сообществе ВКонтакте "Космос | Театральный центр", - сообщает Мой-портал.ру.

