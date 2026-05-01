Тюменский агроном раскрыла тонкости выращивания картофеля

За 3-4 недели до высадки картофеля рекомендуют достать его из хранилища, осмотреть и отсортировать. Если только крупные клубни были оставлены на семена, тогда можно непосредственно перед посадкой разрезать на несколько частей так, чтобы на каждой было хотя бы по одному-два глазка (почки). Если же использовать совсем мелкую картошку, то и большого урожая ждать не стоит.

Далее посадочный материал переносим в теплое и хорошо освещенное место, например, в теплицу, на веранду. Желательно, чтобы дневная температура там была +14+18°С, ночная около +6+12°С. При таком хранении картофель начинает зеленеть (накапливается токсичное вещество соланин и клубни нельзя употреблять в пищу) пробуждаются почки, что способствует скорейшему росту всходов картофеля, а также предотвращает развитие болезней.

Клубни надо уложить в 1-2 слоя на стеллажи или в решетчатые деревянные или пластиковые ящики, чтобы все они хорошо освещались. Укладывать картофель желательно верхушечными почками вверх (верхняя часть картофелины там, где глазков больше). Чтобы клубни прорастали равномерно, время от времени переворачивайте их другой стороной вверх или перемещайте ящики.

У пророщенных на свету клубней через 3-4 недели начинают формироваться небольшие прочные ростки длиной 1-1,5 см с крохотными листочками и корневыми бугорками (зачатками корней), из которых сразу после посадки начнет развиваться корневая система.

Сильно передерживать на свету клубни не стоит, так как длинные ростки очень легко обламываются. Если к этому времени вы не готовы высадить картофель, то перенесите ящики в более холодное помещение (с температурой не выше +10°С), так вы сможете замедлить дальнейшее прорастание.

За несколько дней до посадки клубни рекомендуется обработать от болезней и вредителей: разложенный в один слой на пленке картофель опрыскать раствором фунгицида (Алирин-Б, Альбит, Максим, Споробактерин, Фитоспорин-М, и т.д.); таким же образом при помощи пульверизатора обработайте посадочный материал от колорадского жука и проволочника (Дракор, Командор, Имидор Про, Табу).

Можно применить препараты смешанного действия – Клубнещит, Максим, Престиж, Матадор гранд (они обладают комбинированным действием, одновременно защищая клубни и от заболеваний, и от вредителей). Высаживать рекомендую только полностью высохшие клубни.

Картофель предпочитает плодородные, богатые органикой, рыхлые, лёгкие и нейтральные почвы. Когда готовят посадочное место, под перекопку вносят удобрения. Это может быть компост, листовая земля, древесная зола, суперфосфат, сульфат калия.

Кислый грунт перед посадкой нейтрализуют, для чего используют доломитовую муку (1 кг на 3м² поля).

В тени деревьев или строений кусты картофеля будут развиваться медленнее, а урожай окажется скудным. Картофель любит солнце, поэтому чем больше света — тем выше урожай. Под воздействием прямых солнечных лучей кусты будут крепкими и здоровыми, и болеть они будут меньше.

Картофель не любит низин и подтопляемых участков, потому что там может быть меньше кислорода и клубни рискуют сгнить. На таких участках картофель можно выращивать только на гребнях, - сообщает АиФ-Тюмень.