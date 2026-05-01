МФК "Тюмень" начнётся плей-офф Суперлиги матчами против "Синары"

09:21 01 мая 2026
1 мая стартует ¼ финала плей-офф БЕТСИТИ Суперлиги по мини-футболу. Соперником МФК “Тюмень” на этом этапе станет “Синара” из Екатеринбурга.

Серия продлится до трех побед одного из соперников. Первые матчи пройдут во Дворце игровых видов спорта Екатеринбурга 1 и 2 мая. Третий состоится в Тюмени 6 мая. Если победитель не будет определен, то назначат дополнительные игры.

На стадии ¼ финала за переход в следующий этап также поборются “Газпром-Югра” и “Норильский никель”, “КПРФ” и “ИрАэро”, “Ухта” и “Торпедо”.

Победители четвертьфинальной серии выйдут в полуфинал, проигравшие поделят 5-8 места. Далее по итогам полуфинала определятся два финалиста (также победители в парах), проигравшие поборются за третье место, - сообщает Вслух.ру.

 

