Количество льготных поездок для школьников Тюмени в мае привяжут к классу обучения

1 мая на транспортные карты тюменских школьников зачислят месячный лимит льготных поездок. Их количество будет зависеть от класса. У учеников с 1 по 8 класс, а также у 10-классников предусмотрено 22 учебных дня. Следовательно, будет 44 поездки (по две в день).

У 9 и 11 классов - 24 учебных дня и 48 поездок. Кстати, для этих параллелей предусмотрены льготные поездки и в июне. Для остальных учеников летом льгот не предусмотрено.

У студентов будет 54 льготных поездки в мае на 27 учебных дней.

Напомним, что школьники платят 20% тарифа, для них проезд по транспортной карте составляет 8,4 руб. Льгота для студентов - 50%, то есть 21 руб. за поездку.

При превышении лимита льготных поездок, а также в летние каникулы карта будет работать как общепользовательская. То есть стоимость проезда составит 37 рублей с возможностью одной бесплатной пересадки в течение 60 минут, - сообщает Вслух.ру.