В Тюменской области не планируют ограничивать мобильный интернет на майские праздники

Будут ли действовать дополнительные ограничения мобильной связи в Тюменской области 1 и 9 мая? В инфоцентре правительства региона разъяснили текущую ситуацию.

– По настоящее время на территории Тюменской области действуют ограничения мобильного интернета по независящим от региональных органов власти и операторов связи причинам. Дополнительных ограничений не планируется. Это сделано в целях безопасности граждан, – ответили в инфоцентре.

Стационарный интернет и сети Wi-Fi работают в штатном режиме. Как только обстановка позволит, доступ к мобильному интернету будет восстановлен.

Для удобства жителей в мессенджере МАХ запущен бот сети "TyumenFree", который подскажет ближайшие точки бесплатного Wi-Fi. В следующем году проект планируют развивать и модернизировать – сейчас формируется перечень новых объектов, - сообщает Тюменская область сегодня.