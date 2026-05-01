Какие садовые работы можно провести в майские праздники

Агрономы тюменского Россельхозцентра рекомендуют начать высадку первых культур.

В готовые уличные грядки можно высадить лук-севок.

Следует выбрать хорошо продуваемый и солнечный участок. За 3-5 дней до высадки лук разложите у отопительных приборов или на подоконнике, чтобы ускорить рост и улучшить укоренение. Сформируйте борозду глубиной 3-4 сантиметра, пролейте водой, если верхний слой почвы пересушен. Раскладываем севок на расстоянии 8–10 см, засыпаем рыхлой почвой не уплотняя руками.

Также можно приступить к посадке моркови, это достаточно холодостойкая культура и способна выдержать понижения температуры до -2 -4 градусов. Участок под посадку должен быть хорошо освещенным. Перед посадкой борозды проливаем водой, семена сажаем в грунт не глубоко, примерно на 2-3 сантиметра. Расстояние между семенами около 2 сантиметров, а между бороздами 15 сантиметров. Посеянную морковь нужно засыпать грунтом и уплотнить руками.

В открытый грунт можно высадить первую зелень, петрушку и укроп. Срезать урожай можно уже через 40-50 дней. Для получения более быстрых всходов, можно семена предварительно замочить в воде на 12-18 часов. Семена сажаем на глубину 1-1,5 сантиметра. Расстояние между рядами 15-20 сантиметров.

При возникновении возвратных заморозков, используйте укрывной материал. При потеплении, не спешим снимать укрытия. Дайте растениям адаптироваться к изменению температуры. Можно приоткрыть их постепенно, оставить легкое притенение.

Соблюдайте расстояния между растениями, не загущайте посадки. И помните, даже при самом благоприятном прогнозе всегда держите под рукой укрывной материал на случай ночных заморозков, - сообщает КП-Тюмень.