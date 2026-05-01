Свыше 200 тысяч ранее учтенных объектов недвижимости выявили в Тюменской области

В Тюменской области в отношении 218 589 ранее учтенных объектов недвижимости определены правообладатели и актуализированы сведения.

- Выявление правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости и внесение сведений о них в ЕГРН является дополнительной мерой по защите имущества тех граждан, которые оформили свои права много лет назад, - пояснил заместитель руководителя управления Росреестра по Тюменской области Игорь Ткаченко. - Также это позволяет наполнять Единый государственный реестр недвижимости полными и точными данными.

Собственник может сам заявить о намерении внести недостающие сведения в ЕГРН по собственному желанию. Подать заявление можно в электронном виде посредством портала государственных услуг или личного посещения МФЦ.