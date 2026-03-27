Нижнетавдинский и Тюменский округа борются с подтоплением талыми водами

Талые воды подтапливают ряд территорий в Нижнетавдинском и Тюменском округах.

В Нижнетавдинском округе очищают колеи и водопропускные системы ото льда. Спецслужбы вскрывают замерзшие трубы, откачивают талую воду с опасных участков, отпаривают ледяные заторы. В Нижней Тавде помпой откачивают воду на участке улицы Есенина. При этом с начала года с магистралей и исторических зон подтопления в округе было вывезено более 12 тысяч тонн снега.

В Тюменском округе работает 27 ассенизаторских машин, 30 мотопомп, 12 экскаваторов прокладывают траншей, углубляют канавы, рабочие прогревают водопропускные трубы, ведется перекачка воды мотопомпами и откачка в ассенизаторские машины в низинах.

