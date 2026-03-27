Нижнетавдинский и Тюменский округа борются с подтоплением талыми водами

Талые воды подтапливают ряд территорий в Нижнетавдинском и Тюменском округах.
В Нижнетавдинском округе очищают колеи и водопропускные системы ото льда. Спецслужбы вскрывают замерзшие трубы, откачивают талую воду с опасных участков, отпаривают ледяные заторы. В Нижней Тавде помпой откачивают воду на участке улицы Есенина. При этом с начала года с магистралей и исторических зон подтопления в округе было вывезено более 12 тысяч тонн снега.
В Тюменском округе работает 27 ассенизаторских машин, 30 мотопомп, 12 экскаваторов прокладывают траншей, углубляют канавы, рабочие прогревают водопропускные трубы, ведется перекачка воды мотопомпами и откачка в ассенизаторские машины в низинах.
Глава Тюменского округа Ольга Зимина:
Прошу жителей населенных пунктов, где высок риск подхода воды со стороны сельхозугодий, принять превентивные меры: поднять выше или вывезти ценные вещи, в том числе из подвалов; определить, куда сможете перегнать сельскохозяйственных животных; очистить от наледи и мусора расположенные на вашей территории и рядом с домом водопропускные канавы; закрепить вещи, способные уплыть. Снизить возможный ущерб поможет страхование дома и имущества.
