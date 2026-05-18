Тир в селе Омутинском может появиться благодаря ветерану боевых действий

Ветеран специальной военной операции Владимир Кудрин хочет построить тир в селе Омутинском, своей идеей он поделился с первым зампредседателя Тюменской областной думы, руководителю фракции “Единой России” Андрею Артюхову на Всероссийском спортивном турнире “Сила России”.

После службы в составе штурмовой группы и тяжелого ранения Владимир Кудрин передвигается на коляске. Но это не мешает ему заниматься спортом: в апреле 2026 года он стал серебряным призером межрегионального "Кубка Защитников Отечества" УрФО по стрельбе из лука. Новый тир в селе смогут посещать не только ветераны СВО, но и молодёжь, а также любители спорта из соседних муниципалитетов. Его поддержал глава местного отделения общественной организации участников СВО “Держава” Нурлан Яшкин.

Артюхов, глава Омутинского округа Олег Кузнецов, Кудрин и Яшкин по итога обсужедния вопросы решили посетить тюменский филиал центра “Воин”, чтобы познакомиться с организацией работы тира.