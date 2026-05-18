На федеральной трассе под Тобольском в ДТП погиб скутерист

На 240-м километре федеральной автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск, при подъезде к Тобольску, утром в понедельник столкнулись "Мицубиси" и скутер.
По предварительным данным, 35-летний водитель автомобиля "Митсубиси" при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении скутеру "Альфа", движущемуся по главной дороге.
В результате столкновение 22-летний водитель скутера, житель Аромашевского округа, от полученных ранений скончался в больнице.
Обстоятельства ДТП выясняются.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru