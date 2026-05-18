Следователи назвали вероятные причины жесткой посадки самолета в Тюменской области

08:30 18 мая 2026
Днем 15 мая вблизи поселка Вагай легкомоторный самолет совершил жесткую посадку. Самолет получил технические повреждения. Два члена экипажа самолета эвакуированы спасательным вертолетом. В качестве основных версий происшествия следствие рассматривает ошибку пилотирования и техническая неисправность транспортного средства, сообщил руководитель Тюменского следственного отдела на транспорте подполковник Илья Мякишев.

Самолет находится в труднодоступной местности. При осмотре места происшествия. изъяты образцы топлива, летная документация, детали воздушного судна и другое. Будут назначены необходимые криминалистические экспертизы, сообщили в МСУТ 

