Тюменцам объяснили пользу кисломолочных продуктов для детей

Кисломолочные продукты в рационе детей являются источником легкоусвояемого белка, кальция и полезных бактерий. Йогурт или творог могут дополнять рацион ребенка в период с 6 до 8 месяцев, поддерживая работу пищеварения и формируя здоровую микрофлору, а биолакт и другие жидкие компоненты – с 8 месяцев.

О том, как правильно выстроить питание ребенка и на что обращать внимание, рассказала директор по связям с медицинской общественностью "Логики молока" Ольга Волкова.

Детские кисломолочные продукты вводятся постепенно и в подходящей форме. Отдельный вопрос, который часто волнует родителей, — непереносимость лактозы.

"Основные симптомы непереносимости лактозы включают вздутие живота, боль, повышенное газообразование и жидкий стул после употребления молочных продуктов и это связано с недостаточной выработкой в кишечнике фермента лактазы. Аллергия к белкам коровьего молока - это истинная аллергическая реакция, которая проявляется не только со стороны желудочно-кишечного тракта, но и со стороны кожи в виде сыпи, атопического дерматита, а также дыхательной системы и в тяжелых случаях может приводить к развитию анафилактического шока. Оба эти состояния требуют обращения к врачу. Заниматься самолечением в таких случаях не стоит, педиатр назначит необходимые тесты и поможет подобрать правильный рацион и при необходимости назначит лечение", - отметила эксперт.

Распространенный миф – любые добавки в кисломолочных продуктах снижают их качество. На практике фруктовые наполнители или сахар могут быть допустимы в зависимости от категории продукта и возраста ребенка. Детям до трех лет лучше выбирать продукты без добавленного сахара или с его минимальным содержанием. Гораздо важнее обращать внимание на базу: в основе качественного йогурта или биолакта всегда остаются молоко и заквасочные культуры.

Еще одно заблуждение связано со сроком годности. Многие родители считают, что "долго хранящийся" продукт обязательно содержит консерванты. Однако в молочной отрасли срок хранения чаще всего обеспечивается за счет технологий обработки и герметичной упаковки, а не за счет добавок, - сообщает Тюменская линия.