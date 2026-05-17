В Тюменской области объём курьерской доставки вырос в 4,4 раза

По данным Тюменьстата, в первом квартале 2026 года тюменцы заплатили за платные услуги 62 млрд 212 млн рублей. По сравнению с тем же периодом прошлого года общий чек увеличился на 2,5%.

Согласно официальной статистике, в 4,4 раза увеличились услуги курьерской доставки, в абсолютных цифрах объем составил 190,2 млн рублей. На 50% прибавили электронные услуги и сервисы в области информационно-коммуникационных технологий (363 млн). На 24,4% - услуги фитнес-центров и спортивных клубов (518,8 млн). На 23,2% - учреждений культуры (1 млрд 485,4 млн). На 20,6% - ветеринарные (353,2 млн).

Больше всего жители заплатили за коммунальные услуги - 13 млрд 402,3 млн. Это в том числе объяснимо холодной зимой. При этом общий платеж по сравнению с предыдущим годом вырос на 3,3%, - сообщает Вслух.ру.