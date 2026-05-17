Невролог связал плохой сон с риском развития деменции

Сон связан с восстановлением мозга. Деменция нередко возникает на фоне сосудистых нарушений или в сочетании с ними. Отсюда прямая связь нарушений памяти с образом жизни и здоровьем сердечно-сосудистой системы.

"Так, например, высокое артериальное давление — это постоянный “гидроудар” по стенкам мелких сосудов мозга. Со временем они теряют эластичность и закупориваются. Важно контролировать давление, измерять тонометром, особенно если вы старше 35 лет. И поддерживать его на уровне не выше 130 на 80. Это самая эффективная защита мозга", - рассказала врач-невролог, психиатр Анастасия Журавская.

К негативным факторам образа жизни, по словам врача, также относятся переедание, малоподвижный образ жизни, курение и игнорирование проблем со слухом. Кроме того, риск снижения когнитивных функций значительно повышают нарушения сна.

"Именно во сне работает лимфатическая система — наша внутренняя “клининговая служба”, которая вымывает токсичные белки из мозга, — объясняет Журавская. — Если сон постоянно нарушен, эти белки накапливаются и образуются бляшки. Это повреждает здоровые нейроны. А дефицит отдыха провоцирует малозаметное нейровоспаление и повреждает мелкие сосуды".

Среди всех нарушений сна наибольшую опасность представляют обструктивное апноэ (кратковременные остановки дыхания во сне) и хронический дефицит глубокой фазы сна. На качество восстановления мозга влияют и условия сна, добавляет Журавская. Так, температура в спальне должна быть около 18–20 градусов, поскольку для глубокого сна телу нужно слегка охладиться. Шум или свет, даже если не заставляют человека проснуться полностью, провоцируют микропробуждения, также негативно сказывающиеся на качестве ночного отдыха.

"Выбор качественного матраса часто воспринимают как заботу о здоровье спины, но на самом деле влияние спального места на самочувствие гораздо шире. Люди могут привыкать к дискомфорту и уже не замечать его, пока не испытают разницу", — объяснила старший категорийный менеджер по матрасам Светлана Котина.

Эксперт посоветовала прислушаться к ощущениям в теле после ночного отдыха. Если возникли скованность в мышцах спины, шеи или трудно заснуть, то это указывает на необходимость заменить матрас. При подборе надо учитывать вес и состояние здоровья, - сообщает Тюменская линия.