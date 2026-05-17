Стоит ли бояться дачникам майских заморозков

В мае температура окружающей среды не устойчива, и есть вероятность возвратных заморозков. С наступлением кратковременного понижения температуры завязи опадают, повреждаются тычинки и пестики, что делает опыление невозможным. И тогда ждать ягод уже не стоит. Агрономы тюменского Россельхозцентра, рассказали, стоит ли связывать черемуховое цветение с похолоданием.

Чаще майское похолодание связывают с цветением черемухи. С научной точки зрения связь между цветением черемухи и похолоданием отсутствует. Дерево начинает цвести не по календарю, а после того, как несколько дней подряд температура будет выше примерно +5 градусов. Тем более наш регион находится в зоне рискованного земледелия, поэтому вероятность появления возвратных заморозков довольно частое ежегодное явление.

Поэтому цветение черемухи - сигнал того, что природа перешла в активную фазу весны. По народной примете, если черемуха зацвела рано, впереди, скорее всего, длинное лето. Поздно — весна затяжная, и холода могут еще вернуться. Дерево не вызывает мороз — но зацветает именно тогда, когда он наиболее вероятен.

Для тех, кто уже успел высадить свои посадки в открытый грунт, есть вероятность того, что растения погибнуть от переохлаждения. Рекомендуется в ночной период накрыть сеянцы укрывным материалом. Утром, когда температура поднимается выше ноля, материал снимают или поднимают с краев, - сообщает КП-Тюмень.