Витамин D: как восполнить дефицит и не допустить передозировки

Заведующая отделением, врач эндокринолог ГАУЗ ТО "Городская поликлиника № 8" в Тюмени Ирина Калинина рассказала о правилах приема витамина D.

Оптимальный уровень витамина D в крови – от 30 до 100 нг/мл. Если показатель ниже 20 нг/мл, речь идет о дефиците, а при значении менее 10 нг/мл диагностируют тяжелый дефицит. Избыток возникает, когда уровень превышает 150 нг/мл – такое возможно лишь при длительном приеме очень больших доз добавок.

Врач отмечает, что профилактическая доза в 2 000 МЕ в сутки безопасна и может использоваться без анализов для поддержания уровня витамина. Однако если есть подозрения на дефицит или хронические заболевания, перед приемом необходимо проконсультироваться с врачом и сдать анализы.

Эндокринологи рекомендуют принимать витамин D круглогодично: современный образ жизни – работа в офисе, использование солнцезащитных кремов, плотная городская застройка – часто не позволяет накопить нужный запас даже летом.

Важно помнить о рисках передозировки. По словам Ирины Калининой, бесконтрольный прием высоких доз (10 000 МЕ и более в сутки) может привести к гиперкальциемии – избытку кальция в крови. Ее симптомы: сухость во рту и сильная жажда, головная боль, сонливость, тошнота, боли в мышцах и суставах, нарушение сердечного ритма.

Особое внимание уровню витамина D стоит уделять детям, беременным, пожилым людям, пациентам с хронической почечной недостаточностью, остеопорозом, а также тем, кто мало бывает на солнце.