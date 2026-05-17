Тюменцам собрали список горячих линий по ЕГЭ-2026

1 июня в России стартует основной период ЕГЭ-2026. Тюменцы смогут получить консультацию или сообщить о возможных незаконных предложениях по телефонам горячих линий.

При возникновении вопросов в первую очередь следует обращаться в свои учебные заведения. Также можно получить консультации в разных ведомствах:

Департамент образования и науки Тюменской области: тел. 8(3452) 56-93-30, 56-93-49.

Тюменский областной государственный институт развития регионального образования (ТОГИРРО): тел. 8 (3452) 39-02-05, 39-02-30.

Рособрнадзор: тел. 8 (495) 198-92-38.

Кроме того, действует телефон доверия ЕГЭ по номеру: 8 (495) 198-93-38. Можно сообщить о незаконных предложениях купить контрольные измерительные материалы; сайтах и группах в соцсетях, предлагающих приобрести КИМ; попытках мошенничества во время экзаменов; предложениях договориться о сдаче экзамена и т. д., - сообщает Вслух.ру.