Тюменцам разъяснили правила трёхлетнего освоения земельных участков

Эксперт назвал правила, выполняя которые нельзя лишиться земельного надела.

"С 1 марта 2025 года в России действует норма, которая установила трехлетний срок для освоения земельных участков, расположенных в границах населенных пунктов, садовых и огородных земельных участков. Освоение земельного участка – это выполнение правообладателем мероприятий по приведению земельного участка в состояние, пригодное для его использования в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием", - пояснила начальник отдела государственного земельного надзора управления Росреестра по Тюменской области Наталия Калинина.

К таким мероприятиям относятся: освобождение участка от деревьев, кустарников и сорных растений, которые препятствуют его использованию, удаление предметов, не связанных с использованием участка и приводящих к его захламлению. Кроме того, - очистка от отходов производства и потребления, включая твердые коммунальные отходы, осушение переувлажненного или увлажнение иссушенного участка, рекультивация земель, разработка, уплотнение, укрепление и перемещение грунта, выравнивание рельефа, устранение насыпей и выемок.

Срок освоения земельного участка зависит и от даты возникновения права на него: если его оформили до 1 марта 2025 года, то трехлетний срок истекает 1 марта 2028 года, - сообщает Тюменская линия.