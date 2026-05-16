Жителям напомнили: придомовая территория является общим имуществом с чёткими правилами использования

Согласно постановлению Госстроя №170 и СанПиН, во дворах многоквартирных домов запрещено разводить костры для шашлыков, заниматься привычными бытовыми делами. Под запрет попадает выбивание ковров и сушка белья на участках, выходящих на проезд.

Также жильцам грозят штрафы за самовольное переоборудование балконов и даже за загромождение их старыми вещами, - сообщает КП-Тюмень.

"Наказание может быть предусмотрено региональным законодательством или КоАП РФ. Например, за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами (выливание помоев или сжигание мусора) по статье 8.2 КоАП штраф для граждан составляет от 1 000 до 2 000 рублей. Важно помнить, что любые решения по благоустройству, будь то площадка для сушки белья или установка шлагбаума, должны приниматься только на общем собрании собственников", — поясняет юрист Александр Бударагин.