Тюменьстат назвал отрасли с зарплатами свыше 200 тысяч рублей

По данным Тюменьстата, в Тюменской области средняя зарплата в первые два месяца составила 95 367 руб. В некоторых сферах работникам начисляли в разы больше.

Самые высокие зарплаты в Тюменской области в январе-феврале 2026 года:

251 727 руб. - добыча нефти и природного газа;

242 553 руб. - предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых;

230 417 руб. - производство химических веществ и химических продуктов.

Также высокие заработки в деятельности воздушного и космического транспорта (194 214 руб.), производстве машин и оборудования (153 034 руб.), научных исследованиях и разработках (141 037 руб.), производстве кокса и нефтепродуктов (140 567 руб.), финансовой и страховой деятельности (128 580 руб.), деятельности в области информации и связи (121 615 руб.) и др., - сообщает Вслух.ру.