Психолог дала советы подросткам по подготовке к ЕГЭ без стресса

Экзамены неизбежно связаны со стрессом. Но снизить уровень тревоги и сделать подготовку эффективной возможно. Психолог АНО "Центр социальной реабилитации "Тюменский" Надежда Кулева поделилась читателями издания "Тюменская область сегодня" несколькими практическими правилами для школьников, которые помогут справиться с волнением и встретить ЕГЭ в спокойном состоянии.

Тревога часто рождается из-за внутреннего противоречия: ученик понимает, что пора начинать решать задания и повторять темы, но снова и снова откладывает это. Чем дольше длится откладывание, тем выше уровень беспокойства. Лучший способ разорвать этот круг – приступить к подготовке прямо сейчас, независимо от того, учится ли школьник в 9, 10 или 11 классе.

Надежда Кулева советует каждый день писать себе небольшое задание и распределять нагрузку по дням. Например, понедельник – история, вторник – математика. Главное правило: принятые решения нельзя отменять. Как только школьник нарушает собственное обещание, он снова скатывается в тревогу. Напротив, выполнение намеченного дает хорошую дозу дофамина и удовольствие. Причем, подчеркивает психолог, задача должна быть поставлена самостоятельно: если родители заставляют сидеть над вариантами, радости от подготовки не будет.

Чтобы поддерживать мотивацию, полезно заранее договориться с самим собой о приятном бонусе. Это может быть выходной, прогулка, небольшая поездка или покупка.

Один из ключевых принципов здоровой подготовки – сбалансированный распорядок дня. Психолог рекомендует выстраивать день так, чтобы 8 часов отводилось на сон, 8 – на подготовку и еще 8 – на отдых.

Эксперт советует убрать лишние предметы, добавить мотивирующие мелочи, приятно оформить рабочую зону, - сообщает Тюменская область сегодня.

При подготовке дома лучше начинать с самого трудного, а на самом экзамене – наоборот, с самого легкого. Это помогает сохранить уверенность и распределить силы.

– Убирайте гаджеты на время подготовки, отключите соцсети, не дайте интернету, новостям, играм и чатам украсть у вас время и силы, – говорит психолог.