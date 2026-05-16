Тюменцам объяснили, почему не стоит пополнять транспортные карты на минимальные суммы

Иногда тюменцы пополняют транспортные карты на символический 1 рубль. Такая сумма может вызвать неудобства, сообщает АО "ТТС".

При онлайн-пополнении денежные средства поступают на карту в виде удаленного пополнения. Чтобы они стали доступны на вашем балансе, требуется их "запись" на само устройство. Этот процесс происходит автоматически на терминале кондуктора или водителя, но не мгновенно. Запись удаленного пополнения проходит спустя минимум 4 часа после совершения онлайн-операции (а иногда требуется до 24 часов).

"До тех пор, пока предыдущее удаленное пополнение не будет записано на карту, повторное пополнение невозможно, - пояснили в "Тюменской транспортной компании". - Это означает, что в промежутке между совершением платежа и его корректным отображением на транспортной карте придется оплачивать проезд иным способом. Саму же карту в этот период следует предъявлять лишь для фиксации записи пополнения".

Напомним, в мае у школьников с 1 по 8 классы и 10 классов будет 44 льготных поездки. У выпускников 9 и 11 классов - по 48 поездок. У студентов - 54. Тариф для школьников составляет 8,4 руб., у студентов - 21 руб. за поездку, - сообщает Вслух.ру.