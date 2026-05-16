Реабилитацию пациентов всё чаще начинают в реанимации, но есть противопоказания

Когда начало восстановления противопоказано, врачи называют такие факторы "стоп-сигналами". К ним относятся серьезные нарушения гомеостаза, резкие скачки или падения артериального давления, а также критические изменения пульса во время нагрузки. Каждое занятие проводится под строгим контролем мультидисциплинарной команды, которая оценивает готовность сердечно-сосудистой и дыхательной систем.

"Стоп-сигнал — это сигнал, который говорит: если через него шагнуть, будет осложнение, есть риск попасть в ургентное состояние. Исходя из заповеди "не навреди", мы всегда старательно оцениваем все противопоказания. Только при их отсутствии проводятся те или иные мероприятия", — подчеркивает заведующий отделением реабилитации взрослого стационара ОКБ №2 Иван Кузнецов.

Если пациент психологически не готов к занятиям или физически слаб, врачи используют методы пассивной терапии: за пациента двигают руками и ногами, чтобы через рецепторы посылать сигналы в мозг. Это помогает бороться с атрофией мышц и контрактурами суставов даже у тех, кто находится без сознания.