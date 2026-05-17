Кто отвечает за вещи в холле без гардероба — разъяснение юристов

Иногда в клиниках или кафе гардероб заменяет вешалка-стойка. Если вещь пропала, шансы вернуть деньги также велики.

Если организация требует снять верхнюю одежду, но не обеспечивает безопасных условий для ее хранения, это расценивается как ненадлежащее исполнение обязанностей.

Эксперты рекомендуют в таких случаях фиксировать факт отсутствия альтернативных мест для хранения. Главное — доказать, что вещь была оставлена именно в месте, которое заведение отвело для этих целей, - сообщает АиФ-Тюмень.

"Чтобы избежать ответственности, организации нужно будет доказать, что она приняла абсолютно все меры для охраны имущества, что на практике сделать довольно сложно. При этом не имеет значения, платили вы за номерок или сдали пальто в бесплатный гардероб — правила статьи 924 ГК РФ одинаково строги к любому виду такого хранения", - говорит юрист Александр Бударагин.