День борьбы с гипертонией напомнил о важности контроля здоровья

Артериальная гипертония является ведущей причиной инсультов. Хронически высокое давление делает стенки сосудов ригидными и ломкими, нарушает ауторегуляцию мозгового кровотока.

Это приводит к двум фатальным сценариям:

- Геморрагический инсульт – разрыв сосуда и кровоизлияние в мозг.

- Ишемический инсульт – тромбоз сосуда на фоне измененной стенки, приводящий к гибели участка нервной ткани.

Но даже без инсульта, "неуправляемая" гипертония разрушает когнитивные функции. Так называемая гипертоническая энцефалопатия снижает память, скорость мышления, внимание и является доказанным фактором риска развития сосудистой деменции.

На приеме я часто слышу: "У меня рабочее давление 140 на 90, я его не чувствую". Именно это и есть главная опасность. Отсутствие симптомов при давлении выше 135/85 мм рт. ст. не означает норму – это скрытое разрушение сосудистого русла.

Целевые уровни артериального давления для большинства пациентов без тяжелой сопутствующей патологии: ниже 130 на 80 мм рт.ст.

"Я обращаюсь к пациентам с отягощенным наследственным анамнезом, с эпизодами головных болей напряжения, шумом в ушах или эпизодами "мушек" перед глазами. Не ждите транзиторной ишемической атаки, которая часто проходит незамеченной. При повышении давления выше 160 на 90 мм рт. ст., не корректируемом привычными методами, не ждите – вызывайте скорую помощь". – заключил врач-невролог Городской поликлиники №13 Виталий Анатольевич Фадеев.

Артериальная гипертония – это не приговор, а режим пожизненной диспансеризации. Врач-невролог не лечит давление, но он лечит последствия – инсульты, деменцию и потерю самостоятельности. Снижение систолического давления всего на 10 мм рт. ст. снижает риск инсульта на 30-40%. Каждый прожитый без инсульта день – это прямая заслуга вашей дисциплины в контроле давления, - сообщает Мегатюмень.

Измените свои привычки 17 мая – сохраните свой мозг ясным до глубокой старости.