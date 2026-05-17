Подросток утонул в Тюменской области на реке Ук

Вечером 16 мая в Заводоуковске на реке Ук купалась группа подростков, взрослых по близости не было. В какой-то момент 14-летний мальчик скрылся под водой, позже его тело нашли водолазы Тюменской областной службы экстренного реагирования. Обстоятельства происшествия выясняются.

Купальный сезон еще не начался, а этот случай гибели детей на воде уже второй за май, отмечают в ГУМЧС, и призывают родителей запретить детям приближаться к воде в отсутствие взрослых и купайться в не предназначенных для этого местах.