Пожары случаются чаще в старом жилом фонде — заблуждение

Мнение о том, что пожары — удел ветхого жилья со старой проводкой, ошибочно.

В новых домах, несмотря на использование медных кабелей и современных защитных автоматов, риски смещаются в сторону человеческого фактора и качества комплектующих.

Как объяснил Роман Кузьмин, директор по развитию и глава инженерно-технического отдела ООО "АГНИ", в новых квартирах на первый план выходят ошибки монтажа. Плохое соединение проводов, часто спрятанное внутри стен, ведет к сильному перегреву, который невозможно заметить на глаз. Еще одним "врагом" становятся некачественные розетки, - сообщает АиФ-Тюмень.

"Если вилка в розетке болтается — значит, электрический контакт плохой. Это может вызвать перегрев, оплавление или даже возгорание", — предостерег эксперт.