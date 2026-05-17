Садоводам рассказали, как добиться пышного цветения сирени

Даже самые простые сорта сирени для получения пышного цветения нуждаются в правильной агротехнике. Важна своевременная обрезка. Подробными советами об уходе за деревом поделилась садовод Нина Щербакова.

Основную обрезку для стимуляции цветения проводят сразу же после цветения, чтобы не допустить созревания семян. Растение тратит на них много сил, что может привести к менее пышному цветению на следующий год.

Формирующую обрезку делают при необходимости с весны до осени. Весной удаляют все скрещивающиеся ветки, растущие внутрь кроны, а также слабые побеги. Летом убирают всю прикорневую поросль.

Омолаживающая обрезка требуется только взрослым и старым растениям. Лишние побеги на кустах убирают ежегодно, формируя сильные скелетные ветки и здоровый куст с 5–10 удачно расположенными побегами. Процедуру проводят ранней весной до пробуждения почек.

Помимо обрезки, сирень нуждается в своевременных подкормках. Ранней весной, после таяния снега, в приствольный круг нужно внести комплексное минеральное удобрение из серии Весна (в составе желательно присутствие кальция), через 2–3 недели грунт проливают любым гуминовым удобрением, а по молодой листве опрыскивают хелатным микроудобрением. Во время цветения можно сделать корневую подкормку водорастворимым удобрением Магбор. После цветения обязательно пролить в корень раствор минерального удобрения монокалийфосфат – оно способствует закладке цветочных почек на следующий сезон. Осенью, в октябре, приствольный круг мульчируют любой органикой (перегной, компост, биогумус) из расчета 10 литров на 1 квадратный метр приствольного круга, - сообщает Тюменская область сегодня.