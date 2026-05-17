Сбор сирени у чужого дома может привести к штрафу

Зеленые насаждения во дворе охраняются государством и правилами технической эксплуатации жилфонда. Запрещено не только ломать ветки, но и вбивать гвозди в деревья (например, для рекламы), подвешивать гамаки, засыпать стволы снегом при расчистке дорог или самостоятельно пересаживать кустарники без специального разрешения, - сообщает АиФ-Тюмень.

"За порчу зеленых насаждений может быть предусмотрена ответственность по статье 8.25 КоАП РФ или по местным административным законам. Пункт 3.8.2 Правил эксплуатации жилфонда четко запрещает вырубку или пересадку деревьев без разрешения. Даже такая мелочь, как складирование стройматериалов на газоне или хождение по нему, официально является нарушением правил благоустройства", — предупредил юрист Александр Бударагин.