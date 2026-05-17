Жители Тюмени оформили 22 тысячи запретов на сделки с недвижимостью без их участия

20:28 17 мая 2026
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

22 010 запретов на совершение регистрационных действий без личного участия собственников недвижимости зарегистрировано за первые три месяца 2026 года.
Число увеличилось почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, когда было зарегистрировано 10 300 запретов.

– Запрет на сделку: простая процедура, надежная защита. Случаи, когда документы, поступившие не от самого собственника, подлежат рассмотрению при наличии действующего запрета, прямо предусмотрены законодателем, – рассказала начальник отдела повышения качества данных ЕГРН Управления Росреестра по Тюменской области Ирина Крендясова. – Речь идет о заявлениях, представленных нотариусом на регистрацию права на основании нотариально удостоверенной сделки или иного нотариального действия, с условием совершения сделки при личном участии правообладателя, заявлениях, поданных любым участником нотариально удостоверенной сделки и заявлениях, поданных на государственную регистрацию прав, возникающих при наследовании.

В целом за прошлый год жители Тюменской области подали 42 728 заявлений о запрете регистрации недвижимости без личного участия, что убедительно подчеркивает растущую потребность граждан в действенной защите своих имущественных интересов.
Использование данного способа защиты особенно актуально для владельцев недвижимости, проживающих в других регионах Российской Федерации, - сообщает Мегатюмень.

Теги: недвижимость
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Июнь, 2026