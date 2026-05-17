Жители Тюмени оформили 22 тысячи запретов на сделки с недвижимостью без их участия

22 010 запретов на совершение регистрационных действий без личного участия собственников недвижимости зарегистрировано за первые три месяца 2026 года.

Число увеличилось почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, когда было зарегистрировано 10 300 запретов.

– Запрет на сделку: простая процедура, надежная защита. Случаи, когда документы, поступившие не от самого собственника, подлежат рассмотрению при наличии действующего запрета, прямо предусмотрены законодателем, – рассказала начальник отдела повышения качества данных ЕГРН Управления Росреестра по Тюменской области Ирина Крендясова. – Речь идет о заявлениях, представленных нотариусом на регистрацию права на основании нотариально удостоверенной сделки или иного нотариального действия, с условием совершения сделки при личном участии правообладателя, заявлениях, поданных любым участником нотариально удостоверенной сделки и заявлениях, поданных на государственную регистрацию прав, возникающих при наследовании.

В целом за прошлый год жители Тюменской области подали 42 728 заявлений о запрете регистрации недвижимости без личного участия, что убедительно подчеркивает растущую потребность граждан в действенной защите своих имущественных интересов.

Использование данного способа защиты особенно актуально для владельцев недвижимости, проживающих в других регионах Российской Федерации.