Сотрудники МЧС присматривают за дачниками Тюменской области

Сотрудники МЧС проводят рейды в садоводствах, чтобы контролировать соблюдение дачниками правил пожарной безопасности.
Противопожарный режим в регионе продлен до 8 июня. По-прежнему нельзя посещать леса, сжигать траву и мусор.
"Всего с начала сезона составили 109 протоколов. Сотрудники МЧС проводят профилактические беседы с дачниками, а следить за порядком помогают дроны и 300 ежедневных патрульных групп", - сообщают в ГУ МЧС по ТО.
