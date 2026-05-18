Сотрудники МЧС присматривают за дачниками Тюменской области

10:00 18 мая 2026
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Сотрудники МЧС проводят рейды в садоводствах, чтобы контролировать соблюдение дачниками правил пожарной безопасности.

Противопожарный режим в регионе продлен до 8 июня. По-прежнему нельзя посещать леса, сжигать траву и мусор.

"Всего с начала сезона составили 109 протоколов. Сотрудники МЧС проводят профилактические беседы с дачниками, а следить за порядком помогают дроны и 300 ежедневных патрульных групп", - сообщают в ГУ МЧС по ТО.

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Июнь, 2026