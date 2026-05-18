Около 40 кандидатов заявились на предварительное голосование по выборам депутатов в Госдуму в Тюменской области

На участие в предварительном голосовании "Единой России" по выборам депутатов Госдумы в Тюменской области зарегистрировано 38 кандидатов, в их числе действующие парламентарии, депутаты областной и Тюменской городской дум, а также участники СВО и студенты. Регистрация на портале PG.ER.RU шла до 14 мая.
По данным сайта, в Госдуму намерены избраться:
- по Тюменскому одномандатному округу №183:
Брыкин Николай, действующий депутат Госдумы РФ;
Бархатов Евгений, учитель физической культуры школы 43 г. Тюмень;
Белкина Татьяна - руководитель Тобольского городского отделения ВОО "Молодая Гвардия Единой России", Специалист по работе с молодёжью "Молодёжь Тобольска";
Демин Максим, индивидуальный предприниматель;
Кириченко Андрей, помощник депутата Тюменской облдумы (+по списку);
Клишев Виктор, замдиректора Многопрофильного центра молодежи и дополнительного образования детей города Ишима;
Ожогин Евгений, старший оператор парашютной вышки центра "Аванпост"; участник СВО;
Рябев Руслан, студент ТюмГУ;
Селивёрстова Юлия, заведующая детсадом № 172 города Тюмени;
Торопов Сергей, администратор хозяйственной части АНО "Агентство современных коммуникаций" (+по списку).
- по Заводоуковскому одномандатному округу №184:
Квитка Иван, депутат Госдумы РФ
Михаил Белкин - гендиректор Академии боевых искусств Михаила Белкина;
Бондаренко Евгений, председатель совета Тюменской городской организации "Союз десантников";
Бородин Дмитрий, директор МАУ ДО ЦЭВД "В Доме Буркова", экс-депутат Тюменской гордумы 8 созыва;
Денисова Лариса, руководитель центра организации активности обучающихся студгородка ТИУ;
Кудрявцев Сергей, заведующий испытательной лабораторией - медицинский физик в "Медицинском городе";
Федько Арсений, студент ТюмГУ;
Юрьев Артур, руководитель управления аппарата Общественной палаты ГАУ ДО ТО "РИО-Центр" (+список);
- по списку:
Валеев Эрнест, действующий депутат Госдумы РФ;
Глухова Ольга, студентка ТюмГУ;
Дядичко Элина, неработающая;
Ибрагимова Гальфира, самозанятая;
Ибраев Есенгалий, заместитель гендиректора ООО "Билборд -72", депутат Тюменской гордумы 8 созыва;
Карпов Анатолий, депутат Госдумы РФ;
Кучеров Алексей, доцент кафедры ТюмГУ, председатель межрегионального отделения Союза садоводов России в Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО;
Латышева Анастасия, врач-методист городской поликлиники № 5, Региональный центр общественного здоровья и медицинской профилактики;
Мартес Виктория, учитель ЦМС при Министерстве Просвещения РФ;
Мокина Екатерина, заместитель начальника Отдела сопровождения конкурсных процедур стипендиального обеспечения ФГБУ "Центр развития образования и международной деятельности "Интеробразование"; председатель Общественной молодежной палаты IX и X созывов при Тюменской облдуме;
Никитин Михаил, председатель Тобольской гордумы;
Новопашина Виктория, самозанятая;
Осипов Эдуард, самозанятый, активист Национально-освободительного движения;
Печенкин Антон, консультант комитета по благоустройству Управы Восточного административного округа Тюмени;
Сбитнев Владимир, руководитель регионального штаба ВОО "Молодая Гвардия Единой России", депутат Тюменской гордумы;
Толкачев Данил, индивидуальный предприниматель;
Тюльнев Алексей, сервисный инженер ООО "Цифровизация"; участник национально-освободительного движения;
Хабаров Илья, директор частной охранной организации "ПАТРИОТ+", участник СВО;
Чуйко Роман, глава регисполкома ОНФ в Тюменской области; депутат Тюмеской облдумы;
Швецова Ольга, депутат Тюменской облдумы.
