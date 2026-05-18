Около 40 кандидатов заявились на предварительное голосование по выборам депутатов в Госдуму в Тюменской области

На участие в предварительном голосовании "Единой России" по выборам депутатов Госдумы в Тюменской области зарегистрировано 38 кандидатов, в их числе действующие парламентарии, депутаты областной и Тюменской городской дум, а также участники СВО и студенты. Регистрация на портале PG.ER.RU шла до 14 мая.

По данным сайта, в Госдуму намерены избраться:

- по Тюменскому одномандатному округу №183:

Брыкин Николай, действующий депутат Госдумы РФ;

Бархатов Евгений, учитель физической культуры школы 43 г. Тюмень;

Белкина Татьяна - руководитель Тобольского городского отделения ВОО "Молодая Гвардия Единой России", Специалист по работе с молодёжью "Молодёжь Тобольска";

Демин Максим, индивидуальный предприниматель;

Кириченко Андрей, помощник депутата Тюменской облдумы (+по списку);

Клишев Виктор, замдиректора Многопрофильного центра молодежи и дополнительного образования детей города Ишима;

Ожогин Евгений, старший оператор парашютной вышки центра "Аванпост"; участник СВО;

Рябев Руслан, студент ТюмГУ;

Селивёрстова Юлия, заведующая детсадом № 172 города Тюмени;

Торопов Сергей, администратор хозяйственной части АНО "Агентство современных коммуникаций" (+по списку).

- по Заводоуковскому одномандатному округу №184:

Квитка Иван, депутат Госдумы РФ

Михаил Белкин - гендиректор Академии боевых искусств Михаила Белкина;

Бондаренко Евгений, председатель совета Тюменской городской организации "Союз десантников";

Бородин Дмитрий, директор МАУ ДО ЦЭВД "В Доме Буркова", экс-депутат Тюменской гордумы 8 созыва;

Денисова Лариса, руководитель центра организации активности обучающихся студгородка ТИУ;

Кудрявцев Сергей, заведующий испытательной лабораторией - медицинский физик в "Медицинском городе";

Федько Арсений, студент ТюмГУ;

Юрьев Артур, руководитель управления аппарата Общественной палаты ГАУ ДО ТО "РИО-Центр" (+список);

- по списку:

Валеев Эрнест, действующий депутат Госдумы РФ;

Глухова Ольга, студентка ТюмГУ;

Дядичко Элина, неработающая;

Ибрагимова Гальфира, самозанятая;

Ибраев Есенгалий, заместитель гендиректора ООО "Билборд -72", депутат Тюменской гордумы 8 созыва;

Карпов Анатолий, депутат Госдумы РФ;

Кучеров Алексей, доцент кафедры ТюмГУ, председатель межрегионального отделения Союза садоводов России в Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО;

Латышева Анастасия, врач-методист городской поликлиники № 5, Региональный центр общественного здоровья и медицинской профилактики;

Мартес Виктория, учитель ЦМС при Министерстве Просвещения РФ;

Мокина Екатерина, заместитель начальника Отдела сопровождения конкурсных процедур стипендиального обеспечения ФГБУ "Центр развития образования и международной деятельности "Интеробразование"; председатель Общественной молодежной палаты IX и X созывов при Тюменской облдуме;

Никитин Михаил, председатель Тобольской гордумы;

Новопашина Виктория, самозанятая;

Осипов Эдуард, самозанятый, активист Национально-освободительного движения;

Печенкин Антон, консультант комитета по благоустройству Управы Восточного административного округа Тюмени;

Сбитнев Владимир, руководитель регионального штаба ВОО "Молодая Гвардия Единой России", депутат Тюменской гордумы;

Толкачев Данил, индивидуальный предприниматель;

Тюльнев Алексей, сервисный инженер ООО "Цифровизация"; участник национально-освободительного движения;

Хабаров Илья, директор частной охранной организации "ПАТРИОТ+", участник СВО;

Чуйко Роман, глава регисполкома ОНФ в Тюменской области; депутат Тюмеской облдумы;

Швецова Ольга, депутат Тюменской облдумы.