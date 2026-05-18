Где и кем могут проработать тюменские пенсионеры, рассказали в Авито

В Тюменской области в первом квартале 2026 года увеличилось количество предложений подработки для исполнителей старшего возраста. По данным сервиса "Авито Подработка", наиболее заметный рост вариантов с частичной занятостью, подходящих в том числе для пенсионеров, зафиксирован в розничной торговле и грузоперевозках.

Самую высокую динамику показали смены подсобных рабочих — число предложений выросло в 2,2 раза. Среднее предлагаемое вознаграждение для исполнителей этой категории составляет 5 200 рублей. Пенсионеры помогают с уборкой территорий, перемещением небольших грузов, поддержанием порядка на складских и производственных объектах.

На 74% увеличилось число смен для работников торгового зала — среднее вознаграждение 21 100 рублей. Исполнители старшего возраста выкладывают товар, контролируют сроки годности и консультируют покупателей в часы наибольшей проходимости.

На 73% вырос спрос на водителей грузового транспорта. Среднее вознаграждение — 46 200 рублей. Пенсионеры с действующими водительскими правами категории C востребованы на внутрирегиональных перевозках и доставке товаров до торговых точек.

"Рост числа смен показывает, что формат подработки остается востребованным: исполнители выбирают гибкий график и возможность самостоятельно регулировать занятость, а бизнес-заказчики активно привлекают временных исполнителей для решения операционных и сезонных задач", - отмечают в Авито.