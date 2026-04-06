Моор рассказал, когда на реках Тюменской области ждать пика паводка

Пик большой воды в Тюменской области ожидают в начале мая, прогнозы на развитие ситуации достаточно оптимистичные – уровень воды в реках не должен превысить показатели прошлых лет, но риски все же есть, сообщил губернатор Александр Моор.

Риски подтопления сохраняются в Тюмени и ряде других муниципалитетов региона в поймах рек Ишим и Тура.

"Надеемся на лучшее, но, учитывая опыт прошлых лет, готовимся к самым неблагоприятным сценариям. Создаем запасы материалов, мобилизуем людей и технику, отрабатываем механизмы оповещения населения об угрозе. В муниципалитетах, которые находятся в зоне возможного подтопления, обеспечим безопасную эвакуацию и размещение во временных пунктах для всех, кому это будет необходимо. На заседании региональной комиссии по ЧС еще раз напомнил коллегам – все мероприятия по подготовке к паводку должны быть выполнены в полном объеме и в намеченные сроки. Наша общая задача – не допустить гибели людей и минимизировать экономический ущерб", - сообщил Моор.