Дело о хулиганстве возбудили в Тюмени после того, как подростка избила группа людей в центре города

В социальных медиа получила распространение видеозапись, на которой группа молодых людей избивает подростка в Тюмени, в комментариях сообщается, что инцидент произошел на улице Дзержинского у музея городских историй.



"Следственными органами СК России по Тюменской области расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство). Председатель Следственного комитета России Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Тюменской области Кублякову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", - сообщили в СК РФ.