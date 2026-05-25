Тюменским энергетикам за выходные пришлось восстанавливать электроснабжение в 4 муниципалитетах

За выходные, 23 и 24 мая, энергетики "Россети Тюмень" оперативно восстановили электроснабжение жителей населенных пунктов в Тюменском, Казанском, Заводоуковском округах и городе Тюмени, где причиной обесточивания части потребителей стало повреждение опор и проводов линий электропередачи сторонним транспортом.

23 мая в Тюменском округе жители села Княжево и деревни Кыштырла остались без света из-за того, что дерево упало на ЛЭП и оборвало провод.

В Тюмени временное ограничение подачи энергоресурса жителям Зайково, Быково и Гилёво было обусловлено тем, что при проведении работ сторонняя организация при проведении горизонтального направленного бурения грунта повредила проложенный под землей электрический кабель.

В Заводоуковском округе вечером автомобиль повалил опору линии электропередачи 10 кВ на автодороге между селами Яковлево и Бигила. Благодаря оперативности специалистов менее чем через два часа была организована резервная схема электроснабжения - свет вернулся в дома обесточенных жителей города Заводоуковска, деревни Плюхина и села Яковлево.

24 мая энергетики восстановили электроснабжение в деревне Падерина, где предположительно большегруз повредил провод воздушной линии электропередачи (ЛЭП) 0,4 кВ.

Вечером гроза нарушила электроснабжение части жителей населенных пунктов Успенка, Червишево, Муллаши, Ушакова, Железный Перебор и Падерина. Устранение технологических нарушений велось в непрерывном режиме до возобновления подачи электроэнергии всем потребителям. К утру понедельника больший объем работ по восстановлению энергоснабжения был выполнен.

В Казанском округе этим же вечером предположительно трактор повалил железобетонную опору линии электропередачи 10 кВ в районе села Травное. Это привело к временному ограничению электроснабжения части населенных пунктов Травное и Чирки.

Во всех случаях электроснабжение оперативно восстановлено, по пострадавшим от стихии населенных пунктам работа завершится в ближайшие часы.

Сообщить о нарушении электроснабжения или замеченных повреждениях энергообъектов можно по номеру круглосуточной горячей линии 8-800-220-0-220 или 220 (для мобильных устройств).