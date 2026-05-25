В оставшиеся из-за грозы без света села под Тюменью вернули электричество

Энергетики "Россети Тюмень" восстановили электроснабжение жителей Успенки, Ушакова, Червишево и Перевалово Тюменского округа, из-за грозы оставшихся с вечера воскресенья без света, в остальных населенных пунктах работы завершатся в ближайшее время, сообщили в "Россети Тюмень".

"Минувшей ночью оперативный персонал восстановил электроснабжение большей части потребителей, оставшихся без света из-за грозы. В настоящее время энергетики в усиленном режиме продолжают устранение последствий прохождения грозового фронта в трех населенных пунктах: Муллаши, Железный перебор и Падерина, а также отрабатывают единичные заявки в распределительной сети 0,4 кВ. По предварительным прогнозам, работы по устранению последствий грозы планируется завершить в ближайшие часы", - говорится в сообщении.

Сообщить о нарушениях электроснабжения или замеченных повреждениях энергообъектов можно по телефону единой горячей линии 8-800-220-0-220 или короткому номеру 220 (для мобильных устройств).