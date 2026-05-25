Около 16 млн рублей направила Тюмень на сохранение и содержание памятников культурного наследия за 2025 год

В собственности Тюмени находятся 33 объекта культурного наследия: 15 закреплены на праве оперативного управления за отраслевыми функциональными органами администрации города и муниципальными учреждениями, 8 предоставлены в аренду, 5 в безвозмездном пользовании у ссудополучателей, 5 планируются к вовлечению хозоборот. Вопрос о содержании всех этих объектов обсуждался на заседании постоянной комиссии по градостроительству и землепользованию под председательством Ивана Романчука.

Под сохранением объектов культурного наследия понимаются меры, направленные на обеспечение физического, сохранности и предусматривающие консервацию, ремонт, реставрацию, приспособление для современного использования. В 2025 году за счет бюджета города на общую сумму 15,8 млн рублей проводились работы по сохранению зданий по адресам: Дзержинского, 30 строение 2, Герцена, 76, Володарского, 24, Орджоникидзе, 56 корпус 2, Первомайская, 14, сообщила директор городского департамента имущественных отношений Ольга Федоренко. Также она рассказала о содержании объектов культурного наследия, которые переданы арендаторам и и финансируются из внебюджетных средств, сообщила о планах по их реставрации. Федоренко также сообщила, что к вовлечению пять объектов культурного наследия по адресам: Ленина, 5, Республики, 17, Челюскинцев, 23, Сакко, 15 и Хохрякова, 33.

Отвечая на дополнительные вопросы, поступившие от депутатов Сергея Морева, Николая Моисеева и Андрея Потапова относительно судьбы бывшей общественной бани, Федоренко рассказала, что арендатор отказывается от аренды из-за невозможности реализовать в здании свой проект, поэтому для объекта будут искать нового арендатора.

Сергей Морев поделился впечатлением о визите в дом Ершова на улице Дзержинского и предложил администрации города поработать над продвижением города через тематическую сувенирную продукцию. "Конек-горбунок - один из брендов нашего города, но есть сложность с приобретением связанных с этой темой сувениров, если это возможно, нужно эту деятельность развивать", - сказал он. Федоренко идею поддержала и пообещала, что вопрос будет проработан.