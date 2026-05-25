Эксперты объяснили, что скрывается за маркировками "натуральное", "без глютена" и "органическое" на продуктах

По словам доцента Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрия Морковкина, термины "Био" и "Эко" в России и ЕС строго регламентированы. Они гарантируют отсутствие ГМО, синтетических пестицидов и соблюдение экологических стандартов.

"Для подтверждения этого статуса производители должны пройти сертификацию у аккредитованных органов. На упаковке такого продукта обычно присутствует официальный знак органического производства. Термины же "Натуральное" и

"Деревенское" — это скорее маркетинговый ход, эмоциональная привязка к традициям, которая не имеет под собой четкой законодательной основы", — подчеркивает Дмитрий Морковкин.

Повышенная цена на безглютеновые или безлактозные товары — это не всегда прихоть ритейлеров. Дмитрий Морковкин отмечает, что чистота продукта требует от завода раздельных производственных линий, сложной очистки оборудования и частых лабораторных тестов.

"Надписи "без глютена" или "без холестерина" могут поднимать цену в среднем на 5-15%. Это связано с более строгими стандартами контроля качества. При этом даже на изначально безглютеновом продукте такая надпись — стратегия выделения товара на полке, дающая дополнительную уверенность людям с целиакией", — поясняет эксперт.

Чтобы не ошибиться с выбором, Сергей Толкачев рекомендует ориентироваться на три признака: официальные эмблемы (например, "зеленый лист" или российский знак органической продукции), цена - органическое производство обходится дороже, если "эко-продукт" стоит дешевле обычного — это повод для сомнений и состав, в настоящем органическом продукте список ингредиентов короче и понятнее, в нем минимум красителей и консервантов, - сообщает КП-Тюмень.