Пульмонолог предупредила о связи кондиционера для белья с развитием дерматита

Стойкий запах от одежды после стирки — сигнал о том, что на ткани осталось критическое количество химических соединений. Четвертичные аммониевые соединения, входящие в состав большинства кондиционеров, при прямом контакте с кожей могут вызвать аллергию и дерматит.

"Простой ориентир: если на белье остаётся стойкий запах, значит, на нём остались и химические соединения. Чем ярче и дольше держится аромат, тем больше потенциальных раздражителей", — отмечает врач-пульмонолог Инна Криночкина.

По словам медика, аллергическая реакция может возникнуть внезапно даже на привычное средство, если производитель незначительно изменил формулу. Людям, склонным к кожным реакциям, рекомендуется выбирать средства с максимально коротким составом без отдушек, - сообщает АиФ-Тюмень.