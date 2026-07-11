Солнцезащитные кремы — необходимость, напоминает тюменский аллерголог

Людям, имеющим аллергические заболевания, нудно быть осторожнее в летний период, ведь солнце может стать причиной аллергических реакций. О том, почему так важно помнить о профилактике, рассказала врач-аллерголог ОКБ №2 Яна Карпова.

По словам специалиста, испаряясь, пот оставляет на коже микрокристаллы, которые сами по себе являются сильным раздражителем. Ультрафиолет (УФ-излучение) обладает иммуносупрессивным действием. Он подавляет местный иммунитет кожи. В тандеме все эти факторы провоцируют обострения атопического дерматита, фотодерматозов и солнечной аллергии.

В подтверждение тому аллерголог поделилась случаем из практики. В 2025 году в ОКБ №2 обратились мама и 13-летняя девочка. Подросток жаловалась на высыпания на лице, зуд, отек век и переносицы. Врачи диагностировали атопический дерматит и госпитализировали девочку в Педиатрическое отделение, где она прошла лечение и в скором времени выписалась с положительной динамикой. Летом 2026 года пациентка вернулась в больницу с обострением дерматита. Причиной рецидива послужило длительное нахождение на солнце без использования солнцезащитного крема. Девочка вновь прошла лечение и выписалась с важным осознанием: профилактика аллергических заболеваний —необходимость, позволяющая не провоцировать собственный организм.

"В летний период пациентам с дерматитом или фотодерматозом необходимо подходить к фотозащите с особой ответственностью. Воспаленная кожа имеет нарушенный барьерный слой, и УФ-излучение усугубляет это состояние. При этом солнечный ожог на фоне дерматита часто осложняется вторичной бактериальной инфекцией, поскольку местный иммунитет угнетен. Поэтому использование фотопротекторов с физическими фильтрами (оксид цинка, диоксид титана) является не косметической рекомендацией, а клиническим протоколом ведения таких больных. Средство должно наноситься повторно каждые два часа при активном пребывании на солнце, что позволяет снизить потребность в системных антигистаминных препаратах и предотвратить формирование стойких гиперпигментаций на месте разрешившихся высыпаний", — пояснила врач-аллерголог Яна Карпова.

Если вы вышли на солнце и почувствовали покалывание или увидели мелкую сыпь:

— уйдите в тень или в помещение с кондиционером;

— приложите прохладный компресс;

— используйте термальную воду — она снижает pH и успокаивает реакцию;

— не мажьте обгоревшие места маслом или вазелином. Используйте пантенол в пене, - сообщает КП-Тюмень.