"Комарово парк" в Тюмени на 95% готов к открытию

Более 95% запланированных работ в парке уже выполнено. Финальный этап благоустройства оценил заместитель главы города – Александр Ильин.

В парке частично идут работы по подготовке к укладке асфальта. Установлено свыше 18 тысяч метров бордюрного камня, смонтировано почти всё уличное освещение.

Детские площадки полностью готовы, идёт оформление прилегающих к ним территорий и устройство газона. Установлены указатели и информационные щиты для удобства гостей парка.

Если погодные условия не помешают строителям, то торжественное открытие парка состоится в намеченную дату - 18 июля. Жителей Тюмени в этот день ждёт большая праздничная программа.

"Комарово парк" - это сохранённый лесной массив площадью почти 38 гектаров. На территории для отдыха горожан созданы:

🔸 Пешеходные и велодорожки

🔸 Верёвочный парк

🔸 Детские и спортивные площадки

🔸 Падел - площадка

🔸 Площадка для воркаута

🔸 Лыжная база

🔸 Лыжероллерная трасса

🔸 Скейт-парк и памп-трек