"Комарово парк" в Тюмени на 95% готов к открытию

Более 95% запланированных работ в парке уже выполнено. Финальный этап благоустройства оценил заместитель главы города – Александр Ильин.
В парке частично идут работы по подготовке к укладке асфальта. Установлено свыше 18 тысяч метров бордюрного камня, смонтировано почти всё уличное освещение.
Детские площадки полностью готовы, идёт оформление прилегающих к ним территорий и устройство газона. Установлены указатели и информационные щиты для удобства гостей парка.
Если погодные условия не помешают строителям, то торжественное открытие парка состоится в намеченную дату - 18 июля. Жителей Тюмени в этот день ждёт большая праздничная программа.
"Комарово парк" - это сохранённый лесной массив площадью почти 38 гектаров. На территории для отдыха горожан созданы:
🔸 Пешеходные и велодорожки
🔸 Верёвочный парк
🔸 Детские и спортивные площадки
🔸 Падел - площадка
🔸 Площадка для воркаута
🔸 Лыжная база
🔸 Лыжероллерная трасса
🔸 Скейт-парк и памп-трек
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