Как пережить жару в городе?

Когда за окном +30, а асфальт плавится, сложно продолжать жить в привычном ритме. Как без последствий проживать жаркие дни, рассказывает главная медсестра поликлиники №17 Вера Таркова.
Питьевой режим: не ждите жажды
• Вода должна быть под рукой всегда. Носите бутылку с собой, даже если выходите на пять минут.
• Пейте маленькими глотками каждые 20-30 минут. Чувство жажды — это уже сигнал SOS от организма, не доводите до него.
• Забудьте про сладкую газировку и энергетики — они только усиливают обезвоживание. Лучший выбор — чистая вода, несладкий морс или слабый зелёный чай.
• Осторожнее с кофе: он бодрит, но выводит жидкость. Чашечка утром — ок, но не литр в течение дня.
Гардероб: дышите свободно
• Только натуральные ткани: лён, хлопок, вискоза. Синтетика создаёт парниковый эффект, а вам это точно не нужно.
• Светлые цвета отражают солнце, тёмные — притягивают. В чёрной футболке вы буквально готовите себя на медленном огне.
• Головной убор обязательно! Солнечный удар не спрашивает разрешения. Кепка, панама, шляпа — что угодно, лишь бы была тень.
• Очки с UV-фильтром защитят не только зрение, но и нежную кожу вокруг глаз.
Еда: лёгкость и свежесть
• Тяжёлая, жирная пища в жару — лишняя нагрузка на организм. Отдайте предпочтение овощам, фруктам, лёгким супам и кисломолочным продуктам.
• Арбуз и дыня — ваши лучшие друзья. Они не только вкусные, но и отлично восполняют потерю жидкости.
• Не ешьте на бегу и в самые жаркие часы. Дайте организму время на переваривание без лишнего стресса.
Режим дня: хитрим с солнцем
• Самое опасное время — с 12:00 до 16:00. В эти часы старайтесь не выходить на открытое солнце без острой необходимости.
• Физическую активность перенесите на утро или поздний вечер. Днём — только спокойные занятия в тени или прохладном помещении.
• Если приходится быть на улице, ищите тень. Каждые 15-20 минут в тени — это передышка для вашего организма.
Дома: создаём микроклимат
• Кондиционер — благо, но не ставьте слишком низкую температуру. Разница с улицей не должна превышать 5-7 градусов, иначе рискуете заработать простуду.
• Если кондиционера нет, закройте шторы днём, чтобы не пускать жар внутрь. Открывайте окна настежь только вечером и рано утром, когда воздух прохладнее.
• Влажное полотенце на шее или прохладный душ помогут быстро снизить температуру тела.
Тревожные звоночки: когда пора за медпомощью
Не игнорируйте эти симптомы, они могут говорить о тепловом ударе или сильном обезвоживании:
• Сильная головная боль и головокружение
• Тошнота, рвота
• Учащённое сердцебиение и дыхание
• Сухость кожи, отсутствие пота
• Спутанность сознания, слабость
Если заметили это у себя или у кого-то рядом — срочно в прохладное место, дайте воды, положите холодное на лоб и шею. Если не становится лучше — вызывайте скорую.
Особая забота: дети и пожилые
• У малышей и людей старше 65 лет терморегуляция работает хуже. Им нужно больше внимания.
• Следите, чтобы дети пили воду, даже если не просят.
• Пожилым людям в жару лучше вообще не выходить на улицу в пик солнца.
Жара — это нагрузка на сердце и сосуды. Берегите себя, слушайте свой организм и не геройствуйте там, где можно просто переждать в тенечке.
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