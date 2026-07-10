Как пережить жару в городе?

Когда за окном +30, а асфальт плавится, сложно продолжать жить в привычном ритме. Как без последствий проживать жаркие дни, рассказывает главная медсестра поликлиники №17 Вера Таркова.

Питьевой режим: не ждите жажды

• Вода должна быть под рукой всегда. Носите бутылку с собой, даже если выходите на пять минут.

• Пейте маленькими глотками каждые 20-30 минут. Чувство жажды — это уже сигнал SOS от организма, не доводите до него.

• Забудьте про сладкую газировку и энергетики — они только усиливают обезвоживание. Лучший выбор — чистая вода, несладкий морс или слабый зелёный чай.

• Осторожнее с кофе: он бодрит, но выводит жидкость. Чашечка утром — ок, но не литр в течение дня.

Гардероб: дышите свободно

• Только натуральные ткани: лён, хлопок, вискоза. Синтетика создаёт парниковый эффект, а вам это точно не нужно.

• Светлые цвета отражают солнце, тёмные — притягивают. В чёрной футболке вы буквально готовите себя на медленном огне.

• Головной убор обязательно! Солнечный удар не спрашивает разрешения. Кепка, панама, шляпа — что угодно, лишь бы была тень.

• Очки с UV-фильтром защитят не только зрение, но и нежную кожу вокруг глаз.

Еда: лёгкость и свежесть

• Тяжёлая, жирная пища в жару — лишняя нагрузка на организм. Отдайте предпочтение овощам, фруктам, лёгким супам и кисломолочным продуктам.

• Арбуз и дыня — ваши лучшие друзья. Они не только вкусные, но и отлично восполняют потерю жидкости.

• Не ешьте на бегу и в самые жаркие часы. Дайте организму время на переваривание без лишнего стресса.

Режим дня: хитрим с солнцем

• Самое опасное время — с 12:00 до 16:00. В эти часы старайтесь не выходить на открытое солнце без острой необходимости.

• Физическую активность перенесите на утро или поздний вечер. Днём — только спокойные занятия в тени или прохладном помещении.

• Если приходится быть на улице, ищите тень. Каждые 15-20 минут в тени — это передышка для вашего организма.

Дома: создаём микроклимат

• Кондиционер — благо, но не ставьте слишком низкую температуру. Разница с улицей не должна превышать 5-7 градусов, иначе рискуете заработать простуду.

• Если кондиционера нет, закройте шторы днём, чтобы не пускать жар внутрь. Открывайте окна настежь только вечером и рано утром, когда воздух прохладнее.

• Влажное полотенце на шее или прохладный душ помогут быстро снизить температуру тела.

Тревожные звоночки: когда пора за медпомощью

Не игнорируйте эти симптомы, они могут говорить о тепловом ударе или сильном обезвоживании:

• Сильная головная боль и головокружение

• Тошнота, рвота

• Учащённое сердцебиение и дыхание

• Сухость кожи, отсутствие пота

• Спутанность сознания, слабость

Если заметили это у себя или у кого-то рядом — срочно в прохладное место, дайте воды, положите холодное на лоб и шею. Если не становится лучше — вызывайте скорую.

Особая забота: дети и пожилые

• У малышей и людей старше 65 лет терморегуляция работает хуже. Им нужно больше внимания.

• Следите, чтобы дети пили воду, даже если не просят.

• Пожилым людям в жару лучше вообще не выходить на улицу в пик солнца.

Жара — это нагрузка на сердце и сосуды. Берегите себя, слушайте свой организм и не геройствуйте там, где можно просто переждать в тенечке.