Участники "Музыкальной экспедиции" дали десять концертов в Тюменской области

Пятый фестиваль-путешественник "Музыкальная экспедиция". За четыре дня арт-директор фестиваля, заслуженный артист России и всемирно известный виолончелист Борис Андрианов вместе со звездами мирового уровня посетил с концертами Тюмень, Заводоуковск и Тобольск.

В Тюмени артисты выступили на трех площадках, в том числе в Затюменском экопарке и на сцене Тюменской филармонии. В Заводоуковске классика в исполнении виртуозов звучала в парке, в Тобольске зрители могли насладиться музыкой и общением с исполнителями в Римско-Католическом храме Пресвятой троицы, в Гостином дворе Тобольского кремля, в Церкви Александра Невского в Тюремном замке и на концерте в Тобольском драмтеатре. Вместе с гостями в концертных программах участвовали оркестр "Камерата Сибири" и группа виолончелей "Триумф". В целом на мероприятиях побывало около 3,5 тысячи слушателей.

В составе экспедиции наш регион посетили Борис Андрианов — арт-директор проекта, известный виолончелист, Анна Кошкина — виолончелистка, Сергей Давыдченко — пианист, Андрей Баранов (скрипка), Дмитрий Илларионов (гитара), Анна Комарова (флейта), Михаил Иванов (фортепиано), Андрей Иванов (контрабас), Полина Орбах (вокал) и Александр Островский (ведущий).

Екатерина Корнишина с учащимися музшкол и школ искусств города провела мастер-класс по игре на флейте, а также выступила с ними на сцене в Затюменском экопарке.