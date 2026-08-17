Тюменских медиков учат быть более эмпатичными

В Городской поликлинике № 13 запустили обучающую программу для будущих наставников из числа медработников. Ключевым событием стал тренинг "Эмпатия – профессионально значимое качество личности", который провела медицинский психолог Галина Заваруева.

Участники самостоятельно сформулировали определение эмпатии применительно к медицинской практике, изучили её виды – от когнитивной, позволяющей понимать логику чувств пациента, до эмоциональной, дающей способность разделять переживания. Получили также инструменты для "калибровки" эмоционального интеллекта.

В практической части медики отрабатывали техники активного слушания, работали с метафорическими картами и решали коммуникативные задачи. Главный вывод участников: эмпатия – не слабость, а точный профессиональный инструмент, столь же необходимый, как скальпель хирурга, сообщили в региональном депздраве.