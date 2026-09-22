"Продвижение безопасности": в Тюменской области системно ведется работа по защите участников дорожного движения

В Тюменской области 17 сентября стартовала социальная кампания "Продвижение безопасности". На посвящённой этому событию пресс-конференции замначальника Главного управления строительства региона Александр Исаков представил комплекс мер по защите пешеходов и пассажиров.

К мерам по обеспечению защиты участников дорожного движения, и прежде всего пешеходов , относится обустройство дорожной инфрастуктуры. В частности, ежегодно в регионе восстанавливают около 20 посадочных площадок и автопавильонов. Не менее 700 дорожных знаков устанавливается ежегодно в соответствии с проектами организации дорожного движения и в местах установки камер контроля скоростного режима.

Особое внимание - содержанию и оборудованию пешеходных переходов. Регион переходит на новые национальные стандарты, в первую очередь обновляются зоны вблизи учебных заведений.

"Реализация мероприятий по повышению безопасности дорожного движения — это сложная пошаговая работа, требующая согласованности действий множества ведомств и организаций", — подчеркнул Александр Исаков.

Сегодня 4 124 пешеходных перехода в регионе полностью соответствуют требованиям нацстандартов, 913 из них расположены вблизи образовательных учреждений.

Кампания "Продвижение безопасности" реализуется в рамках федерального проекта "Безопасность дорожного движения" нацпроекта "Инфраструктура для жизни".