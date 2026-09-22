Автор "Исторических ужинов" Лидия Носова приглашает тюменцев в библиотеку

Как через еду узнать об истории города и традициях известных людей и семейств, об этом на открытой встрече в Тюменской областной научной библиотеке имени Дмитрия Менделеева расскажет гастроисследователь и автор проекта "Исторические ужины" Лидия Носова.

"Узнаем, как формировалась гастрономическая история Тюменской области и чем на самом деле славится наш регион. А ещё на встрече расскажем, что любили есть наши знаменитые Распутин, Менделеев и Ершов; выясним, какие гастрономические визитки Тюмень представляла на выставке "Россия" на ВДНХ и где их можно попробовать сейчас; поделимся рецептом блюда с тысячелетней историей, которое легко можно повторить дома", - обещают организаторы.

Всем интересующихся темой организаторы ждут 25 сентября к 18:30 в конференц-зале на первом этаже. Вход свободный.