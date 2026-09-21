На "Тюменской осени" в Тобольске испекли 70 тысяч оладушек

Завершили "Тюменскую осень" в Тобольске. Праздник, который объединил тысячи горожан, получился по-настоящему тёплым, сообщил глава города Петр Вагин и рассказал о фестивале в цифрах.

В викторине "Знай свой край" участвовало более 6 тысяч тоболяков онлайн и ещё более 30 тысяч – на 35 городских площадках.

"Поющий город" на 19 площадках собрал более 20 000;

"Оладушки" разлетелись тиражом 70 тысяч порций, а полевая кухня накормила почти 4 тысячи человек.

Через палатки здоровья прошло более 4 тысяч горожан.

Главные подарки:

Разыграли автомобиль и квартиру. Ключи от нового жилья получила семья с пятью детьми. Всего же за три дня вручили более тысячи единиц бытовой техники и 56,5 тыс сладких призов.

Петр Вагин: