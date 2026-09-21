На "Тюменской осени" в Тобольске испекли 70 тысяч оладушек

Завершили "Тюменскую осень" в Тобольске. Праздник, который объединил тысячи горожан, получился по-настоящему тёплым, сообщил глава города Петр Вагин и рассказал о фестивале в цифрах.
В викторине "Знай свой край" участвовало более 6 тысяч тоболяков онлайн и ещё более 30 тысяч – на 35 городских площадках.
"Поющий город" на 19 площадках собрал более 20 000;
"Оладушки" разлетелись тиражом 70 тысяч порций, а полевая кухня накормила почти 4 тысячи человек.
Через палатки здоровья прошло более 4 тысяч горожан.
Главные подарки:
Разыграли автомобиль и квартиру. Ключи от нового жилья получила семья с пятью детьми. Всего же за три дня вручили более тысячи единиц бытовой техники и 56,5 тыс сладких призов.
Петр Вагин:
Спасибо организаторам питания школ и детских садов, студентам, преподавателям, волонтёрам, артистам и партнёрам. Вы вложили в эти дни частичку себя – и город это почувствовал. Тюменская область – наш прекрасный регион. Пусть он процветает, а эта осень будет такой же тёплой, как сегодняшний солнечный день!
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